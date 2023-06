MARCIANISE. Tenta la truffa dello specchietto a bordo di un’ Audi Q2 ma la vittima non ci casca

Il tentativo questa mattina poco dopo le 11,00 in via…

MARCIANISE – Poteva essere la vittima perfetta, avrà pensato, ma invece al truffatore, che questa mattina poco dopo le 11.00, ha cercato di far cadere nella sua rete con il solito modus operandi “mi hai rotto lo specchietto” un automobilista in transito in via 24 Maggio a Marcianise, è andata male.

La vittima si è trovato davanti un’auto, Audi Q2 di colore bianco, guidata da un giovane dall’aspetto distinto che lo invitava a fermarsi.

L’automobilista appena ha arrestato la marcia è stato dal truffatore il quale riferiva di avergli procurato un danno allo specchietto.

A quel punto con sangue freddo l’uomo ha percepito di essere caduto in un tentativo di truffa e non si è fatto cogliere impreparato. Si è reso disponibile a valutare il presunto danno e a chiamare i carabinieri per stabilire le dovute responsabilità.

Il giovane invece si è dato alla fuga. La prontezza della vittima ha fatto si che riuscisse a prendere la targa e a recarsi nella vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Con molta probabilità l’auto potrebbe risultare noleggiata: sembrerebbe noleggiare vetture per commettere reati sia diventata modalità comune della criminalità dedita ai furti e alle truffe.