MARCIANISE. Tentata irruzione in casa: paura per una donna incinta, fermato un uomo

Rintracciato e identificato poco dopo, da una pattuglia della polizia municipale, alla stazione ferroviaria

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Grande spavento nella giornata di ieri in Corso Matteotti a Marcianise, dove un uomo di circa trent’anni ha cercato di entrare con la forza in casa di una donna incinta. La donna, sola in casa, accortasi del tentativo di effrazione, ha cominciato a urlare per attirare l’attenzione dei vicini e ha subito contattato il suo compagno.

L’uomo, rientrando in fretta verso casa, ha incrociato una pattuglia della polizia municipale a cui ha chiesto immediatamente aiuto. Gli agenti sono intervenuti entrando nel condominio, ma al loro arrivo il presunto malintenzionato si era già dileguato. Tuttavia, grazie alla dettagliata testimonianza della vittima e alla descrizione fornita, l’uomo è stato individuato poco dopo nei pressi della stazione ferroviaria, dove è stato fermato e identificato.

Sul posto è stato anche richiesto l’intervento del 118: la donna, visibilmente sotto shock, è stata visitata dai sanitari per accertarsi delle sue condizioni, considerata la sua gravidanza.

L’episodio, molto probabilmente, sarà oggetto di una denuncia formale alle forze dell’ordine nelle prossime ore.