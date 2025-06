MARCIANISE. Terribile incidente sul lavoro, si trancia le dita con un flex

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Terribile incidente questa mattina per un operaio di 46 anni al lavoro in un cantiere di via Santella, a Marcianise. Durante le operazioni taglio con un flex, l’uomo si è tranciato due dita della mano sinistra, perdendo molto sangue.

Sono stati i colleghi a chiamare il 118, intervenuti con un’ambulanza. È stato soccorso dai sanitari di emergenza, per poi essere trasportato il codice rosso all’ospedale Pellegrini di Napoli.