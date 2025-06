MARCIANISE. Tragedia all’alba: malore improvviso, muore figlio di un medico

Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare

MARCIANISE – Un malore improvviso all’alba di questa mattina ha stroncato la vita di Achille Tartaglione, 36 anni, figlio del compianto Ettore Tartaglione, medico molto noto. Il giovane si trovava nella sua abitazione di via Calabria, a Marcianise.

Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Il giovane, è deceduto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. Il decesso è collegato a cause naturali. Achille lascia nel dolore la madre Caterina, i fratelli Girolamo e Davide. I funerali saranno celebrati domani, 30 giungo, alle ore 10:00 nella Chiesa della SS Annunziata in piazza Carità a Marcianise