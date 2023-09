MARCIANISE. Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un macchinario

L’incidente ieri sera poco dopo le 22

MARCIANISE – Una tragedia si è consumata poco dopo le 22 di ieri sera in un’azienda della zona industriale di Marcianise specializzata nella lavorazione dei metalli.

Per cause ancora in via di accertamento un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario riportando fratture fatali. All’arrivo dei sanitari del 118 non si è potuto fare altro, purtroppo, che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata sequestrata, su disposizione del magistrato di turno, e trasferita alla Medicina Legale dell’ospedale civile di Caserta in attesa dell’esame autoptico.