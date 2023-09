MARCIANISE. Via le opere abusive entro 30 giorni, l’Acer pronta a mettere sulla strada centinaia di famiglie

Diffidati i residenti degli alloggi popolari.

MARCIANISE. Questa mattina l’Acer, l’Agenzia Campana per l’edilizia residenziale, l’Ente che gestisce le case popolari nel territorio di Marcianise, con una nota indirizzata anche al sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune, e alla Polizia Municipale, ha diffidato centinaia di famiglie che risiedono in questi alloggi a rimuovere entro 30 giorni le opere abusive che avrebbero realizzato, con l’eventuale rischio, in caso di mancato adempimento, di perdere il diritto ad abitare nelle stesse.

L’amministrazione comunale sembra non essere a conoscenza dei dettagli di questa vicenda che apprende esclusivamente dalla nota inviata in Comune in quanto, come è specificato nella diffida, i sopralluoghi con cui sono stati accertati gli abusi sono stati effettuati dal personale dell’Acer.

Il sindaco Antonio Trombetta ha espresso solidarietà alle famiglie che hanno realizzato “piccole comodità”, come verande e gazebi rimovibili. L’amministrazione comunale si è detta pronta a convocare un tavolo con l’Acer.