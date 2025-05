Marianna muore a soli 6 anni: fissato l’ultimo saluto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA A VICO – Saranno celebrati domani i funerali della piccola Marianna Avagliano, la bambina di appena sei anni tragicamente scomparsa nella mattinata di domenica all’ospedale di Marcianise, dove era stata trasportata d’urgenza la sera precedente.

La notizia della sua prematura scomparsa ha profondamente scosso l’intera comunità e ha generato un’ondata di commozione e vicinanza verso la famiglia, distrutta dal dolore.

Per consentire a parenti, amici e conoscenti di porgere un ultimo saluto a Marianna, è stata allestita la camera ardente presso la Funeraria Russo in via Puoti 55, a Santa Maria a Vico, accessibile da domani a partire dalle ore 11:00 Nel pomeriggio, la salma sarà poi trasferita nella chiesa di San Nicola Magno in piazza Roma, dove si svolgerà il rito esequiale.

Marianna lascia nel dolore i suoi giovani genitori, Immacolata e Giovanni, il fratellino Antonio, i nonni e tutti i familiari che le sono stati accanto con amore e speranza.