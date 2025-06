Matteo e Melissa, morti insieme a vent’anni. L’ultimo abbraccio di parenti amici per entrambi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SESSA AURUNCA – Sarà celebrato domani pomeriggio a Rongolise, frazione di Sessa Aurunca, il funerale dei due giovani fidanzati che hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lunedì mattina lungo la Strada Provinciale 81, nel territorio di San Castrese.

Le vittime sono Matteo Ferrara, 23 anni, carabiniere originario proprio di Rongolise, e la sua compagna, Melissa Rea, una studentessa universitaria di 22 anni. I due viaggiavano insieme su uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti in uno scontro fatale.

La notizia della loro morte ha profondamente colpito la comunità locale, lasciando nel dolore le famiglie, gli amici e quanti li conoscevano.

I funerali si terranno alle ore 17:00 nella chiesa del paese natale di Matteo. Un’unica cerimonia per entrambi, come simbolo del legame che li univa anche nella vita.