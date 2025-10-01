Maxi discarica di abiti usati scoperta dai Carabinieri: SEQUESTRATI più di 5.300 MC di pezze americane

Enormi cumuli di tessile. Si tratta delle cosiddette “pezze americane”, dei cui traffici loschi questo giornale si è molto occupato, purtroppo invano, negli anni scorsi, discutendo anche delle possibili azioni di imprenditori locali molto conosciuti

FALCIANO DEL MASSICO – Blitz dei Carabinieri in via Scalo Ferroviario a Falciano del Massico, nel casertano, dove un piazzale di circa 3.500 metri quadrati era stato trasformato in una vera e propria discarica abusiva.

I Militari della locale Stazione Carabinieri, insieme a quelli del Nucleo Forestale di Roccadaspide – con il supporto di personale dell’Esercito Italiano impegnato nei servizi “Terra dei Fuochi” – e della Polizia Municipale, hanno rinvenuto e sequestrato enormi cumuli di rifiuti tessili e domestici.

I numeri parlano chiaro: 4.836 metri cubi di scarti tessili e 495 metri cubi di rifiuti domestici non pericolosi, per un totale di oltre 5.300 mc di rifiuti accatastati a cielo aperto.

L’area era nella disponibilità di un 73enne, originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere di gestione illecita di rifiuti.

Secondo gli inquirenti, la massa di materiale sequestrata avrebbe potuto alimentare roghi tossici o comunque causare gravi conseguenze ambientali, con il rischio di inquinamento del suolo.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai reati ambientali nell’area del casertano e nella c.d. “Terra dei Fuochi”, un territorio già duramente segnato dall’abbandono e dallo smaltimento illecito di rifiuti.

L’area è stata messa sotto sequestro e saranno ora disposti accertamenti tecnici e provvedimenti di bonifica.