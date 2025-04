Meccanico abusivo nel portone di casa e a prezzi bassissimi: SCATTA IL SEQUESTRO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAGIOVE – Lavorava senza autorizzazioni e inquinava l’aria, così è finita sotto sequestro un’officina meccanica di Casagiove. A scoprirla sono stati i carabinieri della locale stazione insieme al personale dell’ARPAC, impegnati in un servizio di controllo contro i reati ambientali.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno accertato che il titolare svolgeva l’attività senza le necessarie autorizzazioni e che dall’officina partivano emissioni in atmosfera non regolarmente controllate. In poche parole, l’officina era completamente fuori legge.

Alla fine del blitz, è scattata la denuncia per il titolare, che è stato deferito in stato di libertà per esercizio abusivo della professione e violazioni in materia ambientale. L’intera attività è stata quindi posta sotto sequestro preventivo.

Oltre al danno ambientale, l’attività irregolare ha un effetto diretto anche sul piano economico: lavorando in modo illegittimo, riesce a praticare prezzi più bassi, mettendo seriamente in difficoltà le officine regolari, che operano nel rispetto delle leggi, pagano le tasse, e affrontano i costi legati alla sicurezza e alla tutela ambientale. Una concorrenza sleale che mina la stabilità del settore.