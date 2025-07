Mega lido di lusso SEQUESTRATO A MONDRAGONE: era tutto abusivo. TITOLARI DENUNCIATI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MONDRAGONE – La Guardia Costiera, in collaborazione con Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha eseguito un’operazione di sequestro preventivo di un’area di circa 14.000 metri quadri nel comune di Mondragone. L’intervento, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e convalidato dal GIP, ha riguardato una porzione di demanio marittimo e terreno privato occupati abusivamente.

Nell’area sono state riscontrate numerose irregolarità: l’allestimento di strutture ricettive stagionali con moduli prefabbricati, piazzole per camper con allacci idrici ed elettrici non autorizzati, opere di ingegneria costiera e interventi di lottizzazione abusiva. Le indagini hanno accertato gravi violazioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, tra cui l’assenza di autorizzazioni per lo scarico dei reflui.

Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di aree demaniali e realizzazione di opere senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione rientra in un più ampio piano di contrasto all’illegalità sul territorio costiero che vedrà ulteriori interventi nei prossimi mesi.