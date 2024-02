Mercato di via Ruta: gli ambulanti bloccano la città

Dopo la chiusura del settore alimentare

CASERTA Si sono posti in varie strade della città per protestare dopo la chiusura del settore alimentare, seguito ai controlli dei Nas nella fiera bisettimanale di via Ruta. Un corteo di commercianti è partito da via Ruta intorno alle 14.30 e raggiunto piazza Vanvitelli. Intanto, proprio ieri il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano, ha denunciato che le note di sopralluogo della Asl Caserta nel mercato di via Ruta “furono riscontrate dal Comando di Polizia municipale interessando i settori e gli assessori competenti della Amministrazione Marino. La vicenda, quindi, si allarga ad una inefficienza generalizzata. Pretendo che i responsabili di questa inefficienza si facciano avanti uno per uno e chiariscano tutti la loro posizione in questo scandalo”.

Per mesi e mesi, nonostante l’intervento dell’Asl e le continue richieste di una intera Commissione consiliare composta pure da esponenti della stessa maggioranza che sostiene la giunta Marino, nulla si è fatto.