METEO CASERTA. Da domani iniziano le piogge: occhio alla “giornata nera”. ECCO LE PREVISIONI

Un aumento delle temperature è l’unica buona notizia per la prossima settimana

CASERTA – C’è una buona notizia: le temperature, che in questi giorni stanno sfiorando lo zero per quanto riguarda le minime, si alzeranno. Quindi, farà meno freddo a Caserta e in tutta la provincia.

Il problema principale, però, è che da domani pomeriggio, domenica, inizierà una settimana che vedrà il maltempo colpire la Terra di Lavoro.

Da lunedì fino almeno alla giornata di giovedì si prevedono piogge abbondanti, che avranno il loro picco massimo nel pomeriggio di martedì 17, che dovrebbe essere un momento di allerta relativamente alle condizioni meteorologiche.

Le piogge non dovrebbero fermarsi almeno fino alla giornata di venerdì, quando ci dovrebbe essere uno stop al maltempo.