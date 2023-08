Minacce social alla Meloni dopo lo stop al Reddito di cittadinanza

Tensione alle stelle per la visita della premier a Caivano.

CASERTA Alcune minacce via social all’indirizzo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da chi contesta lo stop al reddito di cittadinanza voluto dal governo, fanno crescere l’allerta a Palazzo Chigi sul clima che la premier potrebbe trovare domattina al suo arrivo a Caivano, nella cittadina dell’hinterland napoletano teatro degli abusi sulle due cuginette di 11 e 12 anni. Su Facebook una donna di Caserta che vive a Napoli mette in guarda Meloni scrivendo “io ti consiglierei stai a casa stanno com e pazz e rimast 160 mila famiglia senza rdc senza spesa sei sicura che tornerai a casa?”. Post commentato da altri utenti con alcune frasi minacciose come “speriamo riman mort a Caivano”, “magari se ne va con qualche ammaccatura così capisce i guai che ha fatto”, “si merita il peggio”. Nei giorni scorsi a Napoli si sono registrati momenti di tensione durante una manifestazione per il reddito di cittadinanza. POL NG01 gar/fed 301540 AGO 23