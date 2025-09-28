Minaccia a Don Maurizio Patriciello: uomo gli consegna un proiettile durante la messa

Ne ha dato notizia la collega Marilena Natale, presente sul posto

CAIVANO – La comunità di Caivano è rimasta scossa oggi da un episodio inquietante avvenuto durante la celebrazione della messa. Dopo la violenta sparatoria della sera precedente, che aveva già turbato profondamente la cittadina, questa mattina un nuovo atto intimidatorio ha gettato un’ombra di paura sull’intera comunità.

Durante la funzione religiosa, Don Maurizio Patriciello, noto parroco impegnato da sempre a combattere la criminalità e la camorra nella zona, è stato avvicinato da un fedele che si dirigeva verso l’altare per ricevere l’Eucaristia. In un gesto improvviso, l’uomo ha consegnato al sacerdote un foglio di giornale piegato, che in apparenza non destava sospetti. Accanto a Don Maurizio, si trovava la collega giornalista Marilena Natale, che stava seguendo la celebrazione in diretta. È proprio lei che ha preso in mano il plico, rendendosi conto subito della gravità di quanto stava per accadere.

Aprendo il foglio, infatti, all’interno è stato trovato un proiettile inesploso, un chiaro segnale di minaccia diretta verso il parroco. Immediatamente consapevole della pericolosità della situazione, Marilena Natale ha agito prontamente, fermando l’uomo prima che potesse fuggire. Con un intervento tempestivo, è riuscita a bloccarlo e a mantenere il controllo fino all’arrivo dei carabinieri, che hanno arrestato il minaccioso individuo.

L’accaduto ha suscitato grande preoccupazione nella comunità di Caivano, già scossa dagli eventi violenti delle ultime ore. La presenza di un proiettile tra le mani del sacerdote durante un momento sacro come la messa è stata percepita come un atto di sfida non solo nei confronti di Don Maurizio, ma dell’intera comunità, ormai da anni sotto il giogo della criminalità organizzata.