Minaccia e maltratta la moglie, poi dà fuoco alla casa in cui vivono anche i due figli: ARRESTATO

I Vigili del Fuoco hanno lavorato alacremente per domare le fiamme. Casertace ha seguito la notizia dai primi minuti (CLICCA E LEGGI). Pubblichiamo il comunicato stampa della Questura di Caserta

CARINOLA – La Polizia di Stato di Caserta, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Carinola, ha arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, perché ritenuto responsabile di aver dato fuoco, a seguito di un litigio, all’abitazione familiare ove viveva con la moglie e i due figli.

Nella serata di ieri, in seguito ad una segnalazione di incendio nel comune di Carinola, gli operatori del Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca, giunti sul posto, hanno constatato la presenza dei Vigili del Fuoco intenti a domare le fiamme che avvolgevano l’abitazione col rischio di propagarsi anche agli edifici adiacenti.

Sul luogo dell’intervento è stato individuato e fermato un uomo, già noto agli operatori di Polizia, sospettato di aver dolosamente provocato l’innesco delle fiamme. Nello specifico, dalle prime indagini è emerso un contesto familiare particolarmente litigioso, tale da far presumere che l’incendio fosse riconducibile ad una serie di atti prevaricatori e violenti commessi nei confronti della moglie. La donna, infatti, consapevole di quanto stava accadendo, si era già recata alla Stazione dei Carabinieri di Carinola per denunciare le minacce ed i maltrattamenti subiti dal marito, sfociati nell’incendio dell’abitazione.

Alla luce della gravità di quanto appreso, l’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e incendio doloso ed è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida.