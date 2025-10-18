LA FOTO. Marito pazzo dà fuoco alla casa di famiglia: ARRESTATO

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

CARINOLA – Un incendio doloso, appiccato al culmine di un litigio domestico, ha distrutto un’abitazione a via Rio Persico nella notte, portando all’arresto di un 37enne del posto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver dato fuoco alla casa familiare dopo un’accesa lite con la moglie, scatenata per futili motivi.

Allarmate da una chiamata alla centrale operativa, sono intervenute sul posto pattuglie dei Carabinieri di Mondragone e della Polizia di Stato di Sessa Aurunca. Gli agenti hanno trovato l’immobile ormai avvolto dalle fiamme, tanto da rendere necessario un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco.

Nell’operazione dei caschi rossi, tra l’altro, un pompiere è rimasto ferito dalla caduta del solaio, come raccontato ieri sera da CasertaCe (CLICCA E LEGGI).

Dalle prime indagini, è emerso il quadro di un matrimonio logorato da anni di tensioni. La moglie, in stato di shock, ha riferito ai militari di aver subito per circa sette anni un clima di violenza e soprusi, accentuati ultimamente da comportamenti sempre più minacciosi dell’uomo, spesso palesati anche davanti ai figli minorenni della coppia.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per i reati di incendio doloso, maltrattamenti in famiglia e minacce. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

L’abitazione, gravemente danneggiata, è stata dichiarata inagibile. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, proseguono per accertare l’intera vicenda e verificare l’eventuale esistenza di precedenti denunce per maltrattamenti.