Mistero sull’Appia. “Aiuto, c’è un’auto ribaltata”, ma del conducente nessuna traccia

TEVEROLA – Un misterioso incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 5:30, nei pressi dell’Appia Center a Teverola. Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato un’auto ribaltata al centro della carreggiata e hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, insieme ai sanitari del 118. All’interno dell’abitacolo, però, non è stato trovato nessun passeggero: del conducente non c’era traccia.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e soprattutto per identificare chi fosse alla guida al momento del ribaltamento.