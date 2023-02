MONDRAGONE – Accusata di appropriazione indebita, assolta perché il fatto non sussiste. C.R., 35enne di Mondragone, era stata ritenuta responsabile di appropriazione indebita di un’auto noleggiata presso la società ES Mobility srl, nonostante la risoluzione del contratto. Accolta la tesi dell’avvocato difensore il quale ha evidenziato che la donna non era in possesso della patente di guida né fosse intestataria del contratto di noleggio con la suddetta società.