Deferito alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere

MONDRAGONE – Brucia rifiuti, sorpreso in flagranza di reato. Un cittadino algerino residente a Mondragone è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. L’intervento, eseguito dagli agenti del Nucleo Investigativo della Polizia Municipale, che hanno sorpreso l’indagato in flagranza mentre incendiava rifiuti in una proprietà privata in Via Stazione.