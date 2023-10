MONDRAGONE. Casi di scabbia tra i bimbi dell’asilo: scatta l’allarme

Cresce la preoccupazione tra i genitori.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Crescono i casi di scabbia nel territorio rivierasco, ultimo in ordine di tempo quello di un bambino di tre anni frequentante la scuola dell’Infanzia. Ovviamente c’è apprensione tra quei genitori che temono per la salute dei propri figli, anche perché non è ancora chiaro se l’Asl di competenza abbia o meno ricevuto delle segnalazione in merito ai tre casi già accertati. La scabbia non è più una malattia collegata alle condizioni di indigenza, oggi può colpire tutti indistintamente. Essa è un’infestazione dovuta a un acaro parassita e la fonte più comune di trasmissione è il contatto diretto e prolungato con un soggetto già infetto. Occorrono da 15 a 20 minuti di contatto perché si verifichi la trasmissione. Dopo il periodo di incubazione, il primo sintomo che si avverte è un forte prurito che colpisce alcune parti del corpo, tranne il viso. Per evitare possibili focolai è importante recarsi dal medico al primo campanello d’allarme e nel caso in cui la malattia venga conclamata, avvertire le istituzioni scolastiche quando il soggetto colpito è un bambino frequentante la scuola.