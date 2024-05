MONDRAGONE. Delfino morto rinvenuto in spiaggia

L’animale potrebbe essere rimasto vittima delle cosiddette reti fantasma.

MONDRAGONE. La carcassa di un delfino è stata rinvenuta oggi nei pressi del lido Patrizia, a Mondragone. Ad accorgersi dell’animale spiaggiato e, purtroppo, già morto, alcuni residenti che passeggiavano in zona.

Un fenomeno piuttosto diffuso nel golfo di Napoli ed anche lungo il litorale casertano: si tratta di reti che vengono abbandonate per varie ragioni a mare e rappresentano una minaccia per l’ecosistema marino.

Questo dimostra che bisogna avere una maggiore attenzione in merito alla tutela del mare: sarebbe necessaria una campagna di sensibilizzazione più efficace, oltre che un costante monitoraggio dei fondali per arginare il fenomeno delle reti fantasma.