Grave incidente a MONDRAGONE, schianto auto-moto: ferita coppia di centauri

E’ accaduto ieri sera in via Campania

MONDRAGONE – Incidente questa notte a Mondragone, lungo Viale Campania, dove per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stata la coppia di centauri che viaggiava in sella alla moto. Si tratta di un uomo di 36 anni e una donna di 35, entrambi del posto.

A preoccupare sono le condizioni dell’uomo che era alla guida del mezzo, ricoverato in prognosi riservata alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. La sua compagna, anche lei ferita, è stata trasferita all’ospedale Moscati di Aversa.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate a gestire la circolazione bloccata per più di un’ora e ad effettuare i rilievi del caso, utili a stabilire le eventuali responsabilità e la dinamica esatta dell’incidente.