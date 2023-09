MONDRAGONE. IL VIDEO. Furto durante la partita di calcio. Le precisazioni del dirigente del Mondragone city, Gravano

Domenica scorsa l’increscioso episodio.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Furto al campo sportivo di Mondragone: derubati i calciatori del Procida. Non si placa la polemica in merito al furto di contanti ed oggetti personali avvenuto durante l’incontro di calcio tra il Procida e la Cellolese, al Campo sportivo di Mondragone, ai danni dei calciatori e dell’intero staff della squadra partenopea.

La vicenda è venuta a galla dopo la pubblicazione dei dirigenti del Procida di un comunicato (che pubblichiamo in calce all’articolo) nella loro pagina ufficiale instagram, in cui si annunciavano, tra l’altro, seri provvedimenti nei confronti dei responsabili di un gesto ignobile e che va assolutamente condannato e punito.

Per saperne di più abbiamo cercato di metterci in contatto sia con i dirigenti di entrambi le squadre ospiti, senza nessun risultato, sia con il dirigente del Mondragone city, Roberto Gravano che gentilmente ha accettato nella tarda mattinata di oggi di incontrarci e di fare luce su di un caso che rischia di sporcare l’immagine di una società assolutamente estranea ai fatti e di una comunità in cui vivono persone soprattutto perbene, che nulla c’entrano con dei delinquentucci di strada.

Parole chiarissime quelle di Gravano che, dopo aver espresso piena solidarietà ai calciatori ed ai dirigenti vittime dei furti in questione, ha voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali della vicenda precisando che la Cellolese calcio, non disponendo di una struttura sportiva adeguata, ha stipulato un contratto di affitto con il Mondragone city per l’utilizzo del campo durante le partite di campionato. La responsabilità di ogni evento critico che potrebbe verificarsi all’interno o all’esterno del campo, non può e non deve ricadere su chi mette a disposizione degli altri, l’uso di un bene. Ovviamente, si spera che al più presto la questione possa chiudersi definitivamente con una stretta di mano tra le tre società, per fare spazio a ciò che di bello regala uno degli sport più seguiti al mondo.

