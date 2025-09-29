Serre in fiamme: bruciano cumuli di polistirolo. Odore acre e fumo nero, allarme tra i residenti

29 Settembre 2025 - 14:11

Foto di repertorio

Seguiranno aggiornamenti

SESSA AURUNCA-Un incendio è divampato nella tarda mattina di oggi all’interno di un terreno agricolo situato nella zona periferica di Mondragone, dove si trovano alcune serre. Le fiamme hanno avvolto cumuli di polistirolo, materiale altamente infiammabile, provocando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell’area interessata.

L’odore acre della plastica bruciata ha invaso l’aria, destando preoccupazione tra i residenti della zona.

Non si segnalano, fortunatamente, feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio

