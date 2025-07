MONDRAGONE. Incidente all’alba, auto si ribalta: 4 ragazze ferite

L’ incidente questa mattina all’alba

MONDRAGONE– Un incidente stradale si è verificato questa mattina all’alba, poco dopo le sei, lungo la via Domiziana nel territorio di Mondragone. Un’auto con a bordo quattro ragazze si è ribaltata per circostanze ancora in fase di accertamento.

L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è giunta rapidamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone, che ha lavorato per liberare le giovani rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo. Insieme a loro, una pattuglia dei carabiniere e tre ambulanze hanno prestato assistenza.

Le quattro ferite sono state trasportate d’urgenza presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove sono state affidate alle cure dei medici. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita.