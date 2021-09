MONDRAGONE. Lina non ce l’ha fatta: morta a 61 anni a causa di un brutto male

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È sempre lui, il mostro della “terra dei fuochi” a portarsi via ogni giorno numerose vite umane. Un elenco interminabile di nomi dietro ai quali ci sono persone di ogni età e troppi bambini, che hanno perso la propria battaglia contro un nemico ancora forte e tra questi nomi oggi va ad aggiungersi quello di Lina Sciaudone 61 anni, nota commerciante di Corso Umberto. Gestiva da anni un negozio nel pieno centro storico, uno dei pochi rimasti ancora in piedi in una zona divenuta con il tempo poco frequentata, nonostante rappresenti il cuore della cittadina rivierasca e che ha resistito oltretutto, alla crisi economica post lockdown. Una donna ben voluta, stimata, sempre gentile e disponibile e dopo la sua scomparsa nulla sarà più come prima in quel rione. Ci uniamo al dolore della famiglia Sciaudone, porgendo loro le nostre più sentite condoglianze.