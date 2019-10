MONDRAGONE. Maltrattava la moglie e il figlio, arrestato nella notte padre violento

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – E’ stato tratto in arresto ieri notte dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere, Giuseppe A., operaio mondragonese accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni di uno dei figli e della moglie, che più volte aveva denunciato il marito per maltrattamenti che duravano da circa 20 anni. L’ultimo grave episodio risalirebbe a settembre 2019, quando la donna è stata costretta a subire una violenza sessuale.

La notizia dell’arresto di Giuseppe ha sconvolto amici, parenti e quanti lo amano e lo stimano perché considerato da tutti un onesto lavoratore, ed una bravissima persona.



L’ operaio è difeso dagli avvocati Gabriele Gallo e Maria Miraglia.