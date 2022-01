MONDRAGONE. Termosifoni rotti e classi al gelo al “Galileo Galilei”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È il caso di dire “a scuola da pinguini” visto il freddo che fa nelle aule dei due plessi del Liceo Scientifico situati uno in via Duca di Carafa e l’altro in via Galileo Galilei. Già prima delle vacanze natalizie gli studenti avevano fatto presente alla Dirigente Scolastica e ai rappresentanti d’Istituto, l’interruzione del sistema di riscaldamento che a quanto pare doveva essere riparato entro l’inizio delle lezioni, ma ciò non è stato fatto. Nelle classi si continua a gelare, complice anche il dover tenere le finestre spalancate per areare l’ambiente a causa del Covid e non sono serviti nemmeno i due giorni di sciopero a riportare la situazione alla normalità. Siamo a gennaio inoltrato e gli studenti sono costretti a seguire le lezioni con addosso i giubbini. Una situazione assurda ma vera che apre innumerevoli riflessioni su come il sistema scolastico faccia acqua da tutte le parti. Addirittura nelle giornate di pioggia si sono avuti allagamenti vari per l’acqua che entrava dalle finestre aperte e ci chiediamo a questo punto dove sia andato il buon senso dei prof. con tutto rispetto per le norme anti covid e protocolli vari. Le scuole dovrebbero essere una priorità e necessiterebbero dell’attenzione massima da parte delle istituzioni e della politica, ma onestamente ne stiamo vedendo di cotte e di crude che oramai nulla più ci stupisce.