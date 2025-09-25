Morena, scomparsa da 48 ore: ecco dove è stata vista per l’ultima volta

La giovane, originaria di Santa Maria a Vico, ospite di una casa famiglia di San Nicola la Strada dalla quale si è allontanata martedì 23 settembre. Si indaga su un possibile allontanamento volontario

SAN NICOLA LA STRADA – Continuano a essere ore di apprensione per i familiari di Morena Volante, la quindicenne originaria di Santa Maria a Vico, ospite di una casa famiglia a San Nicola la Strada e scomparsa ormai da oltre 48 ore.

La giovane si sarebbe allontanata volontariamente nella giornata di martedì 23 settembre, facendo perdere le proprie tracce. L’ultimo avvistamento risalirebbe proprio a quel giorno, nei pressi del Lidl di Viale Carlo III. Da quel momento, nessuno l’ha più vista né ha avuto sue notizie.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le ricerche, senza escludere nessuna pista, nemmeno quella di un allontanamento volontario. Al momento, però, ogni ipotesi resta aperta, in attesa di elementi più concreti.

Chiunque abbia visto Morena o sia in possesso di informazioni utili è pregato di contattare subito le forze dell’ordine o i numeri dedicati: 351 3193524 oppure 351 2021370.