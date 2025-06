MORTI GIOVANI FIDANZATI. Matteo, carabiniere come il papà e il fratello. In servizio in Lombardia e sceso per stare con Melissa. Il viaggio verso il mare e la tragedia 23 Giugno 2025 - 17:38

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 SESSA AURUNCA – Una giornata di sole si è trasformata in un dramma che ha sconvolto l’intera comunità di Sessa Aurunca. Matteo Ferrara, 23 anni, carabiniere in servizio a San Giuliano Milanese, e la sua fidanzata Melissa Rea, 22 anni, hanno perso la vita in un gravissimo incidente stradale mentre si stavano recando al mare. I due giovani, originari di Rongolise e Piedimonte, frazioni del comune aurunco, viaggiavano in sella a uno scooter quando, lungo la strada provinciale che collega l’entroterra al litorale domitio, sono stati travolti da una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe svoltato improvvisamente verso un distributore di carburante, tagliando la strada al mezzo a due ruote. L’impatto è stato violentissimo. Matteo e Melissa sono stati sbalzati sull’asfalto, morendo sul colpo. I sanitari del 118, accorsi immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre le salme sono state affidate all’autorità giudiziaria, che valuterà l’eventuale esecuzione di accertamenti medico-legali. Matteo, entrato nell’Arma seguendo l’esempio del padre e del fratello, si trovava in licenza in questi giorni. Aveva deciso di trascorrere del tempo nella sua terra natale, con la famiglia e con Melissa, la ragazza con cui condivideva sogni e progetti.