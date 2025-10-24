Mtb Campania Championship 2025: sabato il gran finale per celebrare i protagonisti

Sala dei Quadri del Castello Ducale di Sessa Aurunca, alle 18: il Direttivo Mcc e il Comitato territoriale Csi premieranno gli atleti del circuito campano

SESSA AURUNCA (Pietro De Biasio) – Ci siamo. Mtb Campania Championship 2025 chiude il suo percorso con la cerimonia di premiazione, fissata per il 25 ottobre nella Sala Dei Quadri in Piazza Castello, a Sessa Aurunca. Sette tappe, centinaia di chilometri di polvere e fatica, e ora il momento di guardarsi indietro. I vincitori di ciascuna categoria saliranno sul podio, mentre per l’E-bike saranno premiati solo i primi tre.

La presenza degli atleti è gradita, ma il premio potrà essere ritirato anche dal presidente della rispettiva Asd, se il vincitore non potrà essere presente. La stagione, però, non è stata senza intoppi. La tappa “XC Triciclo Sidicino”, prevista per il 12 ottobre, è stata annullata per problemi burocratici legati alla chiusura di una strada comunale.

Così, il circuito si è chiuso sulle sette gare effettivamente disputate. Il Direttivo ha deciso di ridefinire i punteggi bonus: 20 punti per chi ha partecipato a tutte le gare, 10 per chi ne ha saltata una. Anche i biker ritirati o non arrivati in classifica, purché presenti e iscritti al ritiro Cip, riceveranno il bonus. CasertaCe seguirà la cerimonia.

Racconterà volti stanchi ma soddisfatti, sorrisi sporchi di polvere e di sole, le sorprese della stagione, le conferme degli atleti che hanno dominato le classifiche. Un finale di stagione che sa di polvere, fatica e applausi.