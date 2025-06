Muore a 48 anni in un tragico incidente, disposta l’autopsia sulla salma di Tiziano

Anche il figlio, tre anni fa, fu vittima di un tragico incidente

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TEANO – Sarà l’esame autoptico a fare piena luce sulle cause del decesso di Tiziano Castellan, l’operaio della Edil Roma (con sede a Santa Maria Capua Vetere) rimasto vittima ieri di un terribile incidente stradale. L’impatto è avvenuto intorno alle 13:50 sulla Strada Statale Casilina, nei pressi di un caseificio, nel tratto comunale che ricade nel territorio di Teano.



Il sinistro ha coinvolto il furgone Iveco Daily su cui Castellan, 48 anni, viaggiava insieme a quattro colleghi, e un’altra vettura, una Opel. A seguito dello scontro, il furgone si è ribaltato. Le condizioni del quarantottenne, che sedeva sul lato passeggero, sono apparse immediatamente gravissime.

Sul posto sono prontamente intervenute diverse ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, che hanno avviato le complesse operazioni per estrarre i feriti dalle lamiere. Purtroppo, per Tiziano non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. La sua salma è stata trasferita presso la medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’autopsia.



Nell’incidente sono rimasti feriti anche i conducenti dell’autocarro e dell’Opel Corsa, oltre a tutti gli altri passeggeri del mezzo pesante.

Tiziano lascia la moglie Marcella e le figlie Giada e Alessia. Questa tragedia si aggiunge a un dolore già immenso per la famiglia: solo pochi anni fa, Tiziano aveva perso il figlio Davide, scomparso a soli 22 anni in un altro drammatico sinistro stradale. Una sequenza di eventi che ha distrutto un nucleo familiare in circostanze strazianti.



Per le esequie, che saranno celebrate presumibilmente a Sparanise, bisognerà attendere il completamento delle formalità autoptiche.