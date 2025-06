Muore giovane poliziotto. Investito e ucciso da una donna alla guida: è figlia di un noto ladro. ECCO CHI E’

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – È in corso una serrata attività investigativa da parte dei carabinieri per rintracciare la donna che, nella mattinata del 28 giugno, ha investito un motociclista dandosi poi alla fuga.

La vittima è Enzo Spagnuolo, 27 anni, allievo vice ispettore originario di Francolise. Il giovane stava percorrendo la strada nei pressi della rotonda di Cappella Reale a Falciano del Massico quando è stato travolto da una Ford Fiesta. Il veicolo, dopo il violento impatto, non si è fermato per prestare soccorso, abbandonando il poliziotto ferito sull’asfalto.

Spagnuolo è stato immediatamente trasportato alla clinica Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo a causa delle gravi lesioni riportate. Le indagini, avviate subito dopo il tragico incidente, hanno permesso di rintracciare il veicolo coinvolto: la Ford Fiesta è stata ritrovata abbandonata nel territorio di Mondragone. Gli accertamenti hanno rivelato che l’auto era intestata fittiziamente a un uomo originario del Burkina Faso, residente a Cesa.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono riusciti a identificare la presunta responsabile dell’incidente: si tratta di V. Radosavljevic, una 35enne di origini serbe, residente a Castel Volturno, attualmente irreperibile.

Secondo quanto emerso, la donna è figlia di Dragan Radosavljevic, noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a furti tra le province di Napoli e Caserta. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. Le ricerche della fuggitiva sono tuttora in corso.