Muore in casa dopo malore, città in lutto per Francesca

CASTEL CAMPAGNANO – La comunità di Squille, frazione di Castel Campagnano, è stata scossa ieri da una tragedia improvvisa. Francesca Izzo, 67 anni, è morta nella sua abitazione in via Rotabile dopo un malore che non le ha lasciato scampo.

Allertati i soccorsi sanitari del 118, giunti prontamente sul posto, ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso, le cui cause appaiono riconducibili a un improvviso arresto cardiaco.

La scomparsa di Francesca ha gettato nello sconforto familiari e conoscenti. Donna di grande gentilezza e spirito di sacrificio, era conosciuta da tutti come un’instancabile madre di famiglia e una persona sempre pronta ad aiutare il prossimo.

Attorniati dal cordoglio di parenti e amici, il marito Stefano e i figli Luigi e Raffaella stanno affrontando con profonda sofferenza questa perdita inattesa.