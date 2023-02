Muore paziente in ospedale, i parenti chiamano l’ASL CASERTA davanti al giudice

SESSA AURUNCA – L’azienda sanitaria locale di Caserta ha nominato il legale interno alla struttura, l’avvocato Elisabetta Balletta, per costituirsi in giudizio rispetto al ricorso presentato dai familiari di un paziente ricoverato al presidio ospedaliero di Sessa Aurunca, deceduto nella struttura sanitaria di responsabilità dell’Asl di Caserta.

Questo atto di citazione nasce proprio per accertare una responsabilità, quella medica, degli operatori dell’ospedale San Rocco.

In pratica, i familiari dell’uomo deceduto vogliono capire se in questa circostanza è avvenuto un caso di malasanità, oppure non si poteva fare nient’altro per salvare la vita alla loro familiare.

Un dubbio a cui è giusto venga data risposta.