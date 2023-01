Muore schiacciato dal trattore a 30 anni. Comunità in lutto: annullati tutti gli eventi natalizi in programma

Morto in un tragico incidente, ieri, alla guida del suo trattore

CAIAZZO – La comunità caiatina si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Sangiovanni per la tragica morte del caro Luca. Attraverso una nota il sindaco fa sapere che in accordo con l ‘Amministrazione Comunale e le Associazioni coinvolte in varie iniziative previste per i prossimi giorni, colpiti dalla tragedia che in queste ore ha sconvolto l’intera città, con l’improvvisa scomparsa del giovanissimo Luca Sangiovanni, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi tutti gli eventi in programma per il 3, 4 e 5 gennaio.