Muore tra le fiamme mentre cura il suo terreno, domani i funerali

La tragedia ieri mattina nella frazione

SESSA AURUNCA – Saranno celebrati domani, venerdì 4 luglio, alle ore 9:00, nella chiesa di San Martino Vescovo, nella frazione di San Martino, a Sessa Aurunca i funerali di Domenico Andreoli, ex poliziotto 89enne deceduto tragicamente ieri mattina.

L’anziano era intento nella pulizia di un fondo di sua proprietà quando le fiamme non gli hanno lasciato scampo. Il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato dai vigili del fuoco giunti sul posto per domare le fiamme. Scattato l’allarme i soccorritori si sono mobilitati per contenere il fronte delle fiamme ed evitare danni ancora più devastanti ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Il signor Andreoli era una figura conosciuta e stimata nella frazione. Uomo riservato e legato alle sue radici, trascorreva buona parte dell’anno tra Roma e la sua terra natia. La notizia della sua tragica morte ha profondamente scosso la piccola comunità, che si è stretta al dolore dei figli, dei nipoti e dei parenti tutti.