MUTANDE BOLLENTI PARTE TERZA. Ora Gimmi Cangiano si è fidanzato in casa. Valeriona lo ha portato in Sardegna a conoscere i genitori

Ora la showgirl ha rotto gli indugi ed è uscita allo scoperto in un’intervista verità rilasciata a l’Unione Sarda

CASERTA – Un’estate in crescendo, che al confronto “Sapore di sale, sapore di mare” è un recita parrocchiale. Lei bacia lui, dopo aver baciato tanti, ma solo per filantropia, lui bacia solo lei, dopo aver baciato poche, perché “Gimmi é un bravo ragazzo e nessuno lo può negar”, avvinto e stordito dalle forme inesauste, dal turgore resistente e resiliente di questa 56enne che, romanescamrente, “je l’amnolla,” a tante sbarbine, magari con l’ausilio generoso di qualche appendice messe lì a protezione delle sue innate forme giunoniche.

E se luglio col bene che ti voglio ha consolidato il flirt, agosto ha fatto molto, molto di più. Oltre Sapore di mare, dunque, il filarino è diventato un vero sentimento. Sembra trascorso un secolo dalla festa galeotta dei 50 anni di Fabio Cannavaro, quando Jimmy e Valeria furono avvistati mentre si scambiavano le prime effusioni.

Poi la fotografia catturata dal fotografo del giornale “Diva e donna”, la presentazione del direttore di Novella 2000 Roberto Alessi con un Gimmi Cangiano molto imbarazzato e in fuga letteralmente dal palco quando il direttore del giornale storico del gossip italiano pronunciò la parola “fidanzato”.

Fino ad arrivare a due giorni fa quando il nostro eroe, sperabilmente un po’ dimagrito dalla fotografia in stile Orso Yoghi scattata da Diva e Donna, ha posato il suo piede sul suolo sardo, su quella Sardegna che ha dato i natali alla Valeriona nazionale.

Ed è proprio nell’isola che la soubrette ha ufficializzato il fidanzamento. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al giornale storico Unione Sarda.

È evidente allora che la Marini abbia già presentato Gimmi Cangiano ai suoi congiunti e ai suoi parenti. Per cui possiamo tranquillamente parlare di un fidanzamento ufficiale o, come si dice dalle nostre parti, di un fidanzamento in casa. Cangiano, che sin dal primo momento in cui ha calcato il suolo romano da deputato, ha scalpitato con l’obiettivo di conquistare le prime pagine dei giornali, deve accontentarsi, per il momento, dei giornali rosa. Ma tutto sommato, per lui, è già qualcosa, in attesa magari di concentrarsi, una volta recuperata la tranquillità del suo nuovo focolare domestico che condividerà con la Marini, sui dossier più importanti del governo e della politica italiana. Fino ad oggi non lo ha fatto, ma è giustificato in quanto distratto dalle sperate della caccia romana e da una storia che lo ha proiettato dalla piazzetta di Villa di Briano alle prime pagine di Novella 2000, mica pizza e fichi.