Nel canale affiorano auto rubate e abbandonate, scatta l’allarme

Il ritrovamento da parte delle guardie del Wwf durante un’operazione di monitoraggio ambientale

MONDRAGONE – Un vero e proprio cimitero di auto è stato scoperto in località Fosso Riccio, nel territorio di Mondragone, dalle Guardie del Wwf Caserta durante un’operazione di monitoraggio ambientale.

A pochi passi dal canale, immersi nella vegetazione e in prossimità del corso d’acqua, sono stati rinvenuti resti di numerose vetture, molte delle quali probabilmente rubate e poi abbandonate o gettate nelle acque del rivo.

Diverse carcasse, ormai corrose dal tempo, affiorano lungo le sponde, creando una scena di degrado e inquinamento ambientale che testimonia l’ennesimo sfregio al territorio.

Le Guardie del Wwf hanno immediatamente segnalato la situazione alle autorità competenti, affinché vengano disposte le indagini necessarie per risalire alla provenienza dei veicoli e per avviare la bonifica dell’area.

Il ritrovamento rappresenta l’ennesimo episodio di abbandono illecito e di inquinamento ambientale in una zona già fragile dal punto di vista ecologico.

