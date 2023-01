Nel casertano non si fermano gli sfottò dopo Napoli Juve 5-1. E le FOTO diventano virali

Sta girando in molte chat un grande classico della presa in giro calcistica: i manifesti funebri dedicati alla squadra avversaria sconfitta

CAPUA – La partita disputata ieri tra Napoli e Juventus è già entrata nella storia del campionato italiano. Il risultato, 5-1 per gli uomini di Spalletti, già di per sé è qualcosa di raro, in considerazione del fatto che il Napoli non ne faceva cinque alla squadra di Torino dal 1990 (Finale Supercoppa Italiana) ed erano 30 anni che i bianconeri non prendevano 5 gol in Serie A.

Dicevamo, una vittoria storica per gli azzurri e, inevitabilmente, i tifosi del Napoli non si sono fatti sfuggire l’occasione di segnalarlo agli amici e avversari bianconeri.

Da

anni, ormai, ildedicato agli sconfitti in caso di match di cartello, finali o partite sentite dagli appassionati, è un grande classico. E anche questa volta, non sono potuti mancare.

Stanno girando in moltissime chat WhatsApp e sui vari social media le foto dei manifesti a lutto “in memoria” della Juventus, con qualche non esattamente elegantissimo termine, dedicato alla sconfitta dei bianconeri.

Chiaramente, la squadra di Torino ha una storia e un blasone ben diverso dal più semplice curriculum del calcio Napoli.

Ed è forse proprio questa distanza che fa sì che nel caso di vittorie e roboanti, come quella di ieri sera, i tifosi azzurri sentano ancora più soddisfazione.