NEONATA UCCISA. La mamma appena arrestata della piccola Aurora, uccisa da un colpo alla testa, di nuovo incinta. E’ alla quarta settimana

I genitori avrebbero messo in cantiere un altro figlio, subito dopo la morte della piccolina.

SANTA MARIA A VICO. Dettagli raccapriccianti sulla morte di Aurora, la neonata morta a soli 45 giorni di vita. Morta perché, secondo la Procura, uccisa dai suoi stessi genitori, oggi in cella: Emanuele Savino di 26 anni e Anna Gammella di 19 anni, originaria di Ercolano, arrestati ieri. Saranno sottoposti ad interrogatorio in carcere ma, intanto, un’altra novità, anche questa “da brividi”, emerge negli ultimi minuti. La mamma aspetta il suo quarto figlio. Anna Gammella, rinchiusa nel carcere di Pozzuoli è incinta di quattro settimane. In pratica, appena dopo la morte di Aurora, i due genitori hanno messo in cantiere un altro figlio (ricordiamo che i primi due figli della coppia sono stati affidati ad una casa famiglia).

Una storia da film, dell’orrore però, viste le accuse mosse alla coppia: il papà avrebbe colpito Aurora in maniera molto violenta, tanto da provocare alla neonata un trauma cranico facciale, a sua volta causa di una duplice frattura ossea. Ai coniugi è contestata anche una condotta delittuosa in forma omissiva, non avendo mai sottoposto la bambina a controlli o visite mediche dalla nascita e fino alla morte, ricorrendo a cure “fai da te” utilizzando rimedi inadeguati quali applicazioni di strutto sulle sedi traumatiche.

Per i carabinieri sono stati ripetuti i maltrattamenti ai danni della piccola. Una supposizione avvalorata da contusioni, ecchimosi e ustioni sul corpo di Aurora, considerando che la bambina veniva lavata con acqua bollente.