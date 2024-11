NEOSPOSINI scompaiono nel nulla dopo aver lasciato i figli. Ora la procura indaga

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CESA – Si erano recati a Milano i neosposi di Cesa, Maria Zaccaria e Pietro Montanino, che la scorsa settimana sono scomparsi nel nulla per cinque giorni, da martedì 29 ottobre alla mattinata di ieri, domenica 3 novembre, dopo aver lasciato i due figli piccoli dai nonni paterni a Frattamaggiore, nel napoletano.

È emerso dagli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord; la coppia è stata ripresa il 29 ottobre dalle telecamere di videosorveglianza all’interno della stazione ferroviaria di Napoli, raggiunta con un treno regionale preso a Frattamaggiore.

A Napoli Maria e Pietro si sono poi imbarcati su un treno alta velocità diretto al capoluogo lombardo, dove sono arrivati alle 22.10.

In una nota, scrive l’Ansa, il procuratore della Repubblica di Aversa Napoli Nord Maria Antonietta Troncone spiega che “dalle immagini analizzate è emerso che i coniugi, durante l’attesa del treno, assumevano un atteggiamento sereno“, lasciando intendere che tra i due non vi fossero problemi, e che la decisione di allontanarsi fosse stata condivisa.

La Procura sottolinea che i coniugi hanno riferito “di essersi allontanati volontariamente, senza fornire ulteriori dettagli”, e che le attività di indagine proseguiranno “al fine di accertare eventuali responsabilità”.

Dai primi accertamenti non sarebbero emersi in effetti motivi particolari, legati a situazioni problematiche, dietro la “fuga” improvvisa della coppia, che si era sposata in Comune a Cesa il 25 ottobre; forse un breve viaggio di nozze fatto senza i figli, ma non si escludono altre possibilità.