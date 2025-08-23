Non accetta la fine della relazione: minaccia di morte la sua ex e pubblica le foto intime. ARRESTATO

Immagini intime finite online per vendetta

CALVI RISORTA – È stato arrestato dai carabinieri nella serata di ieri presso la sua abitazione. Il 38enne del casertano ritenuto responsabile di atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nei confronti della sua ex.

L’arresto in flagranza differita è scattato subito dopo la denuncia presentata dalla vittima presso la Stazione Carabinieri di Calvi Risorta.

La donna, ormai stremata dal comportamento ossessivo del suo ex fidanzato e fortemente preoccupata per la propria incolumità, ha denunciato al Comandante della Stazione le minacce di morte subite poche ore prima e ha altresì mostrato le foto pubblicate dall’uomo su una nota piattaforma social, che la ritraevano in abiti succinti, accompagnate da commenti fortemente minatori e lesivi della sua dignità personale.

Inoltre, la stessa, all’atto della formalizzazione della denuncia ha riferito di aver subito, negli ultimi tre mesi, continui maltrattamenti ed atti persecutori, tutti scaturiti da futili motivi, e di essere stata spesso minacciata ed ingiuriata anche in pubblico. In particolare, in un’occasione l’ex fidanzato, al termine di un litigio, le avrebbe sottratto e distrutto il telefono cellulare. In un altro episodio, in preda all’ira, l’uomo le avrebbe bruciato alcuni indumenti che lei aveva lasciato nell’armadio della sua abitazione. Tra le lacrime la donna ha poi riferito che nel mese di luglio, dopo una scenata di gelosia, il fidanzato l’avrebbe rinchiusa in una stanza della sua abitazione, costringendola a dormire sul pavimento.

Infine ha fatto ascoltare ai carabinieri gli audio contenenti minacce di morte inviatigli la notte precedente dall’uomo quando, accecato dalla gelosia, si è presentato sotto la sua abitazione in attesa che lei rientrasse.

Alla luce dei fatti denunciati e valutata l’effettiva situazione di pericolo in cui si trovava la donna i carabinieri hanno subito avviato le ricerche del 38enne che è stato raggiunto e bloccato presso la sua abitazione di Macerata Campania.

Dopo le formalità di rito è stato ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.