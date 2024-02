LE FOTO. Non dà più notizie di sé, parente allerta i Vigili del Fuoco che irrompono in casa: “Ma io stavo solo dormendo”

Poco prima delle 15 di oggi, sabato

SAN NICOLA LA STRADA – Alle 14:45 una squadra di Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Marcianise è intervenuta in via Machiavelli, in un’abitazione al sesto piano di un palazzo, su richiesta di una persona che non aveva più notizie di un suo familiare e temeva il peggio.

Arrivati sul posto e saliti sul balcone tramite un’autoscala proveniente dalla centrale di Caserta, una volta entrati dentro, i pompieri hanno fatto la (felice) scoperta: il signore riposava tranquillamente. L’allarme è dunque rientrato.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili Urbani di San Nicola.