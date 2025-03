Non si rassegna al licenziamento e armata di forbici e catena minaccia il datore di lavoro

Più volte i carabinieri sono dovuti intervenire presso l’attività commerciale per allontanare la donna che, pur di arrecare un danno al suo ex datore di lavoro, infastidiva i clienti e minacciava i dipendenti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN MARCO EVANGELISTA – Dal giorno del suo licenziamento non ha mai smesso di minacciare e aggredire il suo datore di lavoro. La donna, una 50enne di origini cinesi, irregolare sul territorio nazionale, dal 1 gennaio di quest’anno, data del suo licenziamento per giusta causa, ha quasi quotidianamente minacciato e aggredito il datore di lavoro e i suoi ex colleghi. Più volte e per diversi giorni i militari della Stazione di San Nicola la Strada sono dovuti intervenire presso quell’attività commerciale per allontanare la donna che, pur di arrecare un danno al suo ex datore di lavoro, infastidiva i clienti e minacciava i dipendenti.

In più circostanze avrebbe anche danneggiato gli involucri esteri dei prodotti in vendita e in una occasione avrebbe addirittura occupato un’area destinata al ristoro dei dipendenti chiudendosi in una stanza così inibendo l’accesso. Anche in dette occasioni, si era reso necessario l’intervento dei carabinieri per allontanarla.

Nella giornata di ieri, infine, i militari dell’Arma, su richiesta del titolare dell’esercizio commerciale sono dovuti nuovamente intervenire perché la donna, con in mano delle forbici e brandendo una catena aveva prima minacciato e poi aggredito l’ex datore di lavoro.

Arrestata per atti persecutori, è stata quindi condotta presso la casa circondariale di Secondigliano.