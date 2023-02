Coniate tre monete per celebrare Luigi Vanvitelli e la Reggia di CASERTA

Disponibili dal prossimo 21 febbraio

CASERTA – In linea con la prestigiosa tradizione dell’istituto, la Zecca dello Stato (rectius Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano), emetterà, dal prossimo 21 febbraio, una bellissima serie di tre monete di nuovo conio dedicate alla Reggia di Caserta.

In particolare, si tratta di una moneta in oro (gr. 3) della serie Fontane d’Italia, che raffigura quella di Diana ed Atteone del parco vanvitelliano, del valore nominale di euro 10 e di valore intrinseco, al quale sarà posta in vendita, di 250.

Le altre due monete sono intese a celebrare il 250° anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli.

prima di esse, del valore nominale di euro 20, è di oro (gr. 6, 451) e sarà posta in vendita al prezzo di 480 euro. Raffigura, sul dritto, in primo piano, ritratto di Luigi Vanvitelli tratto da un dipinto di autore ignoto conservato presso l’Accademia di San Luca. Sullo sfondo la conchiglia, motivo cheproponeva spesso nelle sue architetture come elemento decorativo. Nel giro, la scritta “Repubblica Italiana”; a sinistra, la firma dell’autore “U. Pernazza”.

Sul rovescio, compare in primo piano “Amorino”, particolare scultoreo della fontana di Venere e Adone situata nel Parco della Reggia di Caserta; sullo sfondo, il prospetto della Reggia verso il Parco; nel giro, a sinistra e in alto, la scritta “Luigi Vanvitelli”; a destra, il valore “20 euro”; a sinistra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in esergo, le date “1773 – 2023”, rispettivamente la data della scomparsa di Vanvitelli e la data di emissione della moneta.

La seconda moneta, di nominali euro 5, è di argento (gr. 18) del valore intrinseco di euro 75. Sul dritto reca, in primo piano, lo stesso ritratto di Luigi Vanvitelli; sullo sfondo, il particolare del pavimento del vestibolo superiore della Reggia di Caserta. Nel giro, la scritta “Repubblica Italiana”; a sinistra, la firma dell’autore “U. Pernazza”. Sul rovescio: A sinistra, particolare del prospetto della Reggia di Caserta che raffigura la facciata centrale affiancato, a destra, un particolare della sezione del rilievo dello scalone d’onore della Reggia. In alto, il valore “5 euro”; in basso, firma autografa di Luigi Vanvitelli e la conchiglia vanvitelliana; a destra, le date “1773 – 2023”, rispettivamente la data della scomparsa di Vanvitelli e la data di emissione della moneta e “R”, identificativo della Zecca di Roma.