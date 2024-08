NUOVI VIDEO E FOTO. Mamma e figlio dispersi, tonnellate di terreno franato scavato dai Vigili del Fuoco per ritrovarli

Sul posto, oltre alle squadre già schierate, si sono aggiunte le squadre Fluviali, il nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco, il nucleo sommozzatori di Napoli ed un elicottero proveniente da Pontecagnano per le ricerche dall’alto

SAN FELICE A CANCELLO – Continuano senza sosta, da ieri sera , le operazioni di soccorso delle squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta verso la popolazione residente nel comune di San Felice a Cancello colpita da un improvviso nubifragio.

Mai interrotte anche le ricerche dei due dispersi; dopo aver scavato nel punto in cui è stata ritrovata l’Ape su cui essi viaggiavano, i Vigili del Fuoco hanno continuato le ricerche lungo il canalone di scolo procedendo verso l’entroterra. Sul posto, oltre alle squadre già schierate, si sono aggiunte le squadre Fluviali, il nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco, il nucleo sommozzatori di Napoli ed un elicottero proveniente da Pontecagnano per le ricerche dall’alto. Per il momento ancora nessuna traccia ne della madre ne del figlio.