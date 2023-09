Nuovo blitz delle forze dell’ordine nel covo-bunker usato dal boss del clan dei casalesi Antonio Bardellino

Il blitz all’ interno del residence dove il capoclan si recava in vacanza

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (gv) Gli inquirenti sono di nuovo a caccia del boss Antonio Bardellino. Nel corso di una nuova perquisizione ieri, al civico 7 di via dei Pini, a Formia sono state sequestrate delle tracce biologiche. Nel mirino la casa che era stata abitata dal boss, in particolare il covo scoperto dagli investigatori nel corso del blitz congiunto di polizia e carabinieri dello scorso luglio, disposto dalla Dda di Roma e Napoli. Gli esperti della polizia scientifica di Roma e i Ros dei carabinieri, la squadra mobile di Latina e i militri del nucleo investigativo, sono tornati nell’appartamento al Villaggio del Sole di Formia alla ricerca di possibili tracce lasciate nel bunker, che gli investigatori sospettano sia stato utilizzato proprio dal boss della camorra, ufficialmente morto in Brasile nel 1988 ma di cui non è mai stato trovato il corpo. Le perquisizioni sono avvenire alla presenza dell’avvocato della famiglia di Gustavo Bardellino