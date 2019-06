"Obbligata ad assecondarlo, relazione mortificante". Marito 39enne a processo per lesioni e maltrattamenti - CasertaCE

MARCIANISE (red.cro.) – “Obbligarla ad assecondare le sue volontà, costringendola a vivere una mortificante relazione coniugale“. Così la Procura spiega il comportamento tenuto nei confronti della compagna 31enne, di Recale, da parte di un 39enne di Marcianise. I fatti risalgono al 2017 e il marito avrebbe aggredito violenemente la moglie, sia verbalmente che fisicamente, costringendola a farsi medicare al Pronto Soccorso.

Questi sono i fatti che hanno portato il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Nicoletta Campanaro a decidere per il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia e lesioni per l’uomo.